فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية بنجلاديش

استعرضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها جهود مواجهة "كورونا"

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الشعبية الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.