في ظل أزمة كورونا.. جامعة الطائف تعتزم إقامة حفل تخرُّج افتراضي للخريجين

يبلغ عددهم 15929 طالبًا وطالبة بجميع المراحل

علمت "سبق" من مصادرها بعزم جامعة الطائف على إقامة حفل تخرُّج افتراضي لطلبتها الخريجين من "الدفعة الـ١٦"، وذلك مساء يوم الثلاثاء القادم، برعاية الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وتُعدُّ هذه البادرة من جامعة الطائف الأولى على مستوى السعودية والعالم، التي تبادر فيها جامعة بعمل تخرُّج افتراضي، ومشاركة الخريجين فرحتهم.

ويشمل الحفل الطلاب والطالبات كافة بجميع المراحل (بكالوريوس وماجستير وانتساب). وبلغ إجمالي عدد خريجي جامعة الطائف لهذا العام 15929 طالبًا وطالبة في جميع الدرجات والتخصصات العلمية.