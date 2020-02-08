"البيئة" تنفي علاقة فيديو متداوَل لرش الجراد بنفوق "إبل جازان"

"أبا الخيل": الفِرق البيطرية باشرت البلاغ.. وبانتظار نتائج التحاليل

نفى المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، وجود علاقة بين المقاطع التي توضح عمليات الرش المستمرة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة الجراد، ومقطع فيديو مصوَّر، يوضح نفوق إبل، وإيحاء المقطع بنفوقها بسبب رش الجراد الذي تقوم به الوزارة في جازان. موضحًا أن مقطع الرش المتداول هو لعمليات رش في حوطة بني تميم، في حين أن مقطع الإبل النافقة في منطقة جازان.

وأوضح "أبا الخيل" أن الوزارة تلقت بلاغًا، يفيد بنفوق إبل، وظهور علامات مرض لإبل أخرى في المكان نفسه في ساحل عتود بمنطقة جازان؛ وعلى الفور توجهت الفرق البيطرية، وباشرت الحالات المصابة، واستكملت إسعافها، وإجراء العمليات الطبية اللازمة، وأخذت عينات من الإبل النافقة والمصابة، إلى جانب عينات من التربة والأعلاف، والأشجار في المنطقة، وستعلن الوزارة نتائج التحليل فور صدورها من مختبر الوزارة المركزي، وإجراء المقارنات المرجعية.

وبيّن المتحدث الرسمي أن الوزارة تقوم بعمليات الرش منذ بداية أزمة الجراد مطلع 2019م، ولم تسجِّل أي إصابة بين المواشي نتيجة الرش منذ ذلك الحين. مشيرًا في السياق ذاته إلى أن جميع المبيدات التي تستخدم في الرش معتمدة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كما أن فرق الرش لا تبدأ أعمال المكافحة إلا بعد التنسيق مع المحافظات.