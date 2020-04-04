النائب العام: تحمل الدولة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص قرار عالمي

قال: الأمر يأتي تباعاً لحزمة من الإجراءات التي نهجتها لضمان راحة ورفاهية المواطن

نوه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- القاضي بتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات ريال.

وقال الشيخ المعجب: "إن هذا الأمر يأتي تباعاً لحزمة من الأوامر والتوجيهات والإجراءات التي نهجتها الدولة لضمان راحة ورفاهية المواطن، وامتداداً لقوافل الخير والعطاء والبر والنماء في شأن التخفيف من الآثار الاقتصادية والأعباء الاجتماعية من وطأة كورونا على الإنسانية جمعاء، وفي ضوء إدارة رائدة عالمياً لم يظهر لها نظير في العالم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وقدم المعجب جزيل الشكر ووافر العرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - أيدهما الله - على إحاطة البلاد والمواطنين بأقصى درجات التحوط الصحي والاقتصادي وسط إشادة عالمية غير مسبوقة بهذه الإجراءات، نتاج منهجية رشيدة وإجراءات حصيفة، في إدارة الأزمات وفق إستراتيجيات ومهارات فائقة واحتراف متقن، واستثمار الإنسان أولاً، وسط تكاتف مؤسسي موحد.

وفي الختام سأل النائب العام الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه، وأن يمنَّ على المرضى بالشفاء العاجل، ويحفظ سائر بلاد العالمين إنه سميع مجيب.