أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية على 5 محافظات بمكة

الأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تثير الأتربة على محافظات: (الليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرمة

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 11:25 AM

الأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية على 5 محافظات بمكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تثير الأتربة على محافظات: (الليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مكة المكرمة

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