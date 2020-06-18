أتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية على 5 محافظات بمكة

الأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تثير الأتربة على محافظات: (الليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ)، قد تتسبب في تدني مدى الرؤية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.