إنتاج مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا" بحلول سبتمبر

"هيل" اعتبر أن الكمية أقل من التوقعات

ذكر الباحث أدريان هيل من جامعة أوكسفورد، اليوم (الاثنين)، أن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحتمل لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بحلول سبتمبر (أيلول).

وأضاف "هيل" أنه ربما يجري تصنيع مليون جرعة بحلول سبتمبر، ويبدو هذا تقديراً متواضعاً جداً بالنظر إلى النطاق الذي تتم به الأمور، في إشارة لطاقة التصنيع لأسترا زينيكا، وفقاً لـ"رويترز".

وقال الباحث: "بالتأكيد سيكون هناك مليون جرعة في سبتمبر. لكن ما يصعب التنبؤ به أكثر من نطاق التصنيع هو مسار المرض ومتى سيتم وضع حد له".

فيروس كورونا الجديد

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20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441 08:01 PM

"هيل" اعتبر أن الكمية أقل من التوقعات

إنتاج مليون جرعة من لقاح أكسفورد المضاد لـ"كورونا" بحلول سبتمبر

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر الباحث أدريان هيل من جامعة أوكسفورد، اليوم (الاثنين)، أن التقديرات الأولية تشير إلى إنتاج مليون جرعة من اللقاح المحتمل لمرض كوفيد-19 الذي تطوره شركة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد بحلول سبتمبر (أيلول).

وأضاف "هيل" أنه ربما يجري تصنيع مليون جرعة بحلول سبتمبر، ويبدو هذا تقديراً متواضعاً جداً بالنظر إلى النطاق الذي تتم به الأمور، في إشارة لطاقة التصنيع لأسترا زينيكا، وفقاً لـ"رويترز".

وقال الباحث: "بالتأكيد سيكون هناك مليون جرعة في سبتمبر. لكن ما يصعب التنبؤ به أكثر من نطاق التصنيع هو مسار المرض ومتى سيتم وضع حد له".

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فيروس كورونا الجديد

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