"سار": هذه شروط الحالة الصحية للمسافرين من أعمار 12 عامًا فأقل

خدمة العملاء بقطار شمال شرق عبر حسابها الرسمي على "تويتر"

أكدت الخطوط الحديدية السعودية "سار" على ضرورة أن تكون الحالة الصحية لجميع المسافرين من أعمار 12 سنة وما فوق "محصن بجرعتين أو معفى".

وقالت خدمة العملاء بقطار شمال شرق عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "امتثالًا لتوجيهات الجهات المختصة حاليًا يجب على جميع المسافرين على متن قطار سار الذين أعمارهم من 12 سنة وما فوق أن تكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصن بجرعتين أو معفى، والذين ما دون عمر 12 سنة يلزم أن تكون الحالة الصحية لم تثبت إصابته".