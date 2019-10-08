"اتصالات جدة" تفتح باب القبول لبرنامج الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي‎

بشروط محددة والتقديم إلكترونيًّا على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم؛ اعتبارًا من 28/ 2/ 1441هـ، وحتى 9/ 3/ 1441هـ بالنسبة للبكالوريوس الصباحي والمسائي، واستقبال المتقدمين للدبلوم الصباحي والمسائي؛ اعتبارًا من 13/ 3/ 1441هـ، وحتى 23/ 3/ 1441هـ للفصل الثاني من العام التدريبي الجاري 1440/1441هـ للمواطنين في الصباحي، والمقيمين والموظفين في المسائي، الحاصلين على دبلوم الحاسب الآلي وكذلك دبلوم إلكترونيات ودبلوم الاتصالات.

وأوضح عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة المهندس فهد بن عبود العامودي أن شروط البكالوريوس الصباحي تخضع للمعايير في القبول مثل اختبارات اللغة والمقابلة وغيرها من الشروط، أما المسائي فيقبل المتدربين للتفرغ الجزئي أو الكلي، ويمكن للمقيمين الالتحاق بالبرنامج والإعفاء من شرط العمر وعدد سنوات التخرج، ويتم احتساب تكلفة البرنامج على أساس الساعة التدريبية المعتمدة، وأن يكون المتقدم لديه أحد المؤهلات المطلوبة (دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، دبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية، دبلوم المعاهد الأهلية، دبلوم كليات التميز)، وألا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد فأعلى.

وأكد "العامودي" أهمية الالتزام بصحة المعلومات في استمارة التقديم لتلقي ترشيح القبول عبر الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على جوال المتقدمين؛ لافتًا إلى أن البرنامج يعتبر امتدادًا لبرنامج الدبلوم بالكليات، وأن القبول سوف يكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pag؟

وأشار إلى أن القبول في الدبلوم يشترط خريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو الثانوية الصناعية في قسم كل من تقنية الحاسب، تقنية الاتصالات، تقنية الإلكترونيات.