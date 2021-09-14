باكستان تسجل 2580 إصابة جديدة بكورونا و1.497 بكوريا الجنوبية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 2580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و78 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1210082 إصابة، منها 85801 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 26865 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1097416 حالة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء عن تسجيل كوريا الجنوبية 1.497 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 275.910 إصابات.

كما تم تسجل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2.367 وفاة.