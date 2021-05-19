البحرية الهندية تنتشل 22 جثة بعد إعصار توكتاي

أنقذت 188 شخصًا من زورق بخاري غرق قبالة ساحل مومباي

أنقذت البحرية الهندية 188 شخصًا من زورق بخاري، غرق قبالة ساحل مومباي، إثر العاصفة الإعصارية التي اجتاحت الساحل الغربي من البلاد.

وتواصل البحرية الهندية، وفقًا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم، عمليات الإنقاذ للبحث عن الأشخاص المفقودين.

ويعمل الزورق البخاري "بابا-305" لصالح شركة النفط والغاز الطبيعي الحكومية، وكان أكثر من 250 شخصًا على متنه قد غرقوا الاثنين الماضي.

مما يذكر أن إعصار توكتاي خلّف سلسلةً من الدمار في ولاية جوجارات بعد أن ضرب اليابسة مساء الاثنين، وألحق أضرارًا بالمنازل واقتلع أشجارًا وأسقط خطوط كهرباء وأجبر أعدادًا كبيرة من الناس على الفرار إلى الملاجئ.