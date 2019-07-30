شاهد.. "سبق" ترصد جهود القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز "الشميسي"

لا يأبهون بالتعب وحرارة الشمس لخدمة ضيوف الرحمن

يعدُّ مركز الضبط الأمني بـ"الشميسي" الواقع على امتداد الطريق السريع بين جدة ومكة المكرمة، من أكثر مراكز الضبط الأمني التي تشهد تدفقاً كبيراً من السيارات على مدار الساعة، ويزداد ذلك خاصةً أوقات المواسم، حيث يقدّم رجال الأمن جهوداً مضنية في سبيل القيام بمهام عملهم، ولا يأبهون بالتعب الناجم عن حرارة الشمس المتزايدة خلال هذه الأيام، في سبيل خدمة مكة المكرمة ومن يفد إليها من الحجاج والزوار.

"سبق" من خلال رسالتها الإعلامية، حرصت على إبراز الجهود المبذولة لرجال القوات الخاصة لأمن الطرق، في أهمّ منفذ للعاصمة المقدسة - مركز الضبط الأمني بالشميسي - الواقع على امتداد الطريق السريع "جدة - مكة"، حيث رجال الأمن ينتشرون في مسارات الطريق لا يأبهون بالتعب الناجم عن حرارة الشمس المتزايدة خلال هذه الأيام التي تشهدها مكة المكرمة، ليس لهم هدف سوى خدمة الحاج والزائر وتذليل كافة الصعاب أمامه والتأكد من إجراءات الدخول التي وضعتها الدولة - رعاها الله - للتيسير على ضيوف الرحمن ولضمان سلامتهم، في إطار التعليمات المنظمة للحج، ولتحقيق مبدأ وشعار "الحج أمان".

وخلال الجولة الميدانية التي قامت بها "سبق" مساء اليوم للمركز الأمني، التقت بقائد مركز الضبط الأمني بـ"الشميسي" العقيد محمد بن ضيدان المطيري، والذي رحّب في البداية بصحيفة "سبق" وما تحمله الجولة من رسالة إعلامية تتمثل في إبراز جهود رجال أمن الطرق على منافذ العاصمة المقدسة، مؤكداً أن القوات الخاصة لأمن الطرق في مركز الضبط الأمني بـ"الشميسي" بدأت مهامها المتعلقة بموسم حج هذا العام 1440 من تاريخ 25 شوال الماضي، وتكمن في منع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح الحج، أو من كانت إقامتهم من خارج العاصمة المقدسة، من الدخول للعاصمة المقدسة وفق التعليمات المنظمة للحج، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى التي يقدمها رجال الأمن في المركز وهي الأساسية طوال العام.

ونوّه العقيد محمد المطيري، إلى أنه يُمنع الدخول لمكة من المحرمين من لا يحمل تصريحاً للحج، وفقاً للتعليمات المنظمّة للحج.

وأشار إلى أن من يخالف الأنظمة المتعلقة بالحج، يتم إحالته للجهات المختصة التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق في مركز البصمة بمركز إيواء "الشميسي"؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وختم قائد مركز الضبط الأمني بـ"الشميسي" برسالة لجميع مرتادي الطريق من المواطنين قائلاً: "أوجه رسالة لعموم المواطنين سالكي طريق "جدة - مكة " السريع التعاون مع رجال الأمن الذين يعملون على قدم وساق؛ لإنجاح مهمة شريفة تتمثل في شعيرة الحج، وخدمة ضيوف الرحمن، واختيار الأوقات المناسبة، وتجنب أوقات الذروة منعاً للزحام وللتيسير على الحجاج النظاميين من أجل تقديم خدمة لهم وفق ما توليه القيادة الرشيدة - حفظها الله - في الاهتمام والعناية والرعاية بضيوف الرحمن، كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة".