الأخضر يكتفي بمران صباحي .. والكويكبي: المعسكر يحقق أهدافه

اكتفى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول خوان أنطونيو بيتزي بحصة تدريبية صباحية أمس الاثنين، وذلك في إطار المعسكر المقام في مدينة ماربيا الإسبانية، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وأجرى المنتخب السعودي حصته التدريبية على ملعب الغولف بمركز ماربيا الرياضي، حيث تنوعت التدريبات بين الجري الخفيف، والإحماء، وتمارين متنوعة في المرتفعات، بالإضافة إلى تمارين الإطالة.

ويعاود المنتخب اليوم الثلاثاء تدريباته على فترتين، حيث سيجري تمرينًا عند العاشرة صباحًا، وحصة مسائية عند الخامسة والنصف على الملعب ذاته.

من جانبٍ آخر، وصف لاعب وسط المنتخب السعودي محمد الكويكبي المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي بمرحلة البناء للمرحلة المقبلة قياسًا على ما تحتويه من تمارين بدنية متنوعة وبمعدلات متزنة ستُساهم في وصولهم لمستوى بدني ولياقي يتواكب مع الحدث العالمي.

وأكد الكويكبي أن هدف الجميع في المرحلة الحالية استغلالها بالطريقة المثالية وتحقيق الأهداف التي وضعها المدير الفني من أجل أن تكون المجموعة جاهزة للمرحلة الفنية المقبلة.

وأشاد لاعب الوسط بدور زملائه اللاعبين في دخوله في الجو العام في التحضيرات ومنحهم الثقة له، وهو الأمر الذي سيساعده على تحقيق الاستفادة والاكتساب من خبرتهم.