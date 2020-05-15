مصادر تستبعد الشبهة الجنائية في حادثة احتراق مركبة بـ"عارضة" جازان

أكدت أنه عرضي بسبب التماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران داخلها

استبعدت مصادر أن تكون حادثة احتراق مركبة بإحدى القرى في محافظة "العارضة"، شرق منطقة جازان اليوم جاء نتيجة لعمل جنائي، موضحة أن الحادث عرضي وقع بسبب التماس كهربائي، مما تسبب في اندلاع النيران داخل السيارة والتي قضت عليها بالكامل.

وكانت فرق الدفاع المدني بالعارضة قد تلقت بلاغًا بالحادثة، حيث هرعت إلى الموقع وتم إعداد تقرير واتخاذ اللازم.