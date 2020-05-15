مصادر تستبعد الشبهة الجنائية في حادثة احتراق مركبة بـ"عارضة" جازان

أكدت أنه عرضي بسبب التماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران داخلها

استبعدت مصادر أن تكون حادثة احتراق مركبة بإحدى القرى في محافظة "العارضة"، شرق منطقة جازان اليوم جاء نتيجة لعمل جنائي، موضحة أن الحادث عرضي وقع بسبب التماس كهربائي، مما تسبب في اندلاع النيران داخل السيارة والتي قضت عليها بالكامل.

وكانت فرق الدفاع المدني بالعارضة قد تلقت بلاغًا بالحادثة، حيث هرعت إلى الموقع وتم إعداد تقرير واتخاذ اللازم.

3

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 10:00 PM

أكدت أنه عرضي بسبب التماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران داخلها

مصادر تستبعد الشبهة الجنائية في حادثة احتراق مركبة بـ"عارضة" جازان

قاسم الخبراني

جازان

0 1,325

استبعدت مصادر أن تكون حادثة احتراق مركبة بإحدى القرى في محافظة "العارضة"، شرق منطقة جازان اليوم جاء نتيجة لعمل جنائي، موضحة أن الحادث عرضي وقع بسبب التماس كهربائي، مما تسبب في اندلاع النيران داخل السيارة والتي قضت عليها بالكامل.

وكانت فرق الدفاع المدني بالعارضة قد تلقت بلاغًا بالحادثة، حيث هرعت إلى الموقع وتم إعداد تقرير واتخاذ اللازم.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020