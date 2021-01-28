المغرب .. حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا

أطلقت المغرب اليوم حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بعد أن وصلت الدفعات الأولى من اللقاح من الهند والصين.



وأشرف على عملية إعطاء الانطلاقة لهذه الحملة بمدينة فاس، العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي تلقى بالمناسبة أول جرعة من التطعيم.