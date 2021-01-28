المغرب .. حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا

أطلقت المغرب اليوم حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بعد أن وصلت الدفعات الأولى من اللقاح من الهند والصين.

وأشرف على عملية إعطاء الانطلاقة لهذه الحملة بمدينة فاس، العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي تلقى بالمناسبة أول جرعة من التطعيم.

لقاح كورونا المغرب فيروس كورونا الجديد

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28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442 10:01 PM

المغرب .. حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

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أطلقت المغرب اليوم حملة وطنية موسعة ومجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا، بعد أن وصلت الدفعات الأولى من اللقاح من الهند والصين.

وأشرف على عملية إعطاء الانطلاقة لهذه الحملة بمدينة فاس، العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي تلقى بالمناسبة أول جرعة من التطعيم.

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