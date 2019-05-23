سحور في الميدان.. بلدية فيفاء تستنفر طاقاتها ومعداتها بعد الأمطار الغزيرة

عمل متواصل وغرفة عمليات مشتركة مع الدفاع المدني لفتح الطرق

استدعت البلاغات الكثيرة التي تلقتها بلدية فيفاء أمس الأربعاء بسبب الأمطار الغزيرة والتي بلغت أكثر 30 بلاغًا، استنفارًا كبيرًا و‏ساعات من العمل المتواصل، وسحورًا في الميدان، ومتابعة ميدانية مستمرة من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف.



واستنفرت بلدية محافظة فيفاء بفرقها ومعداتها بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة، وشكلت غرفة عمليات مشتركة مع الدفاع المدني لمتابعة الأضرار، وقامت بمعداتها بفتح الطرق من الانهيارات، وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها سيول الأمطار، كما قامت بنزح تجمعات المياه ومتابعة أعطال الإنارة، بالإضافة إلى مباشرتها فتح عدد من الطرق التي تقفلت بسبب الإنهيارات.



وتواصل العمل عبر فريق ‎الطوارئ لفتح الطرق وإزالة الانهيارات، وإصلاح الأعطال، واستقبال أكثر من 30 بلاغًا والتعامل معها في أوقات قياسية، إثر أمطار الأربعاء الغزيرة.





وأكد رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن منيف، جاهزية البلدية لأي طارئ، حيث تعمل على مدار الساعة، عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.