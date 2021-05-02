الأسبوع في 12 صورة: محارق هندية في مواجهة "كورونا".. وقمر عملاق يبزغ في السماء

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. ما زالت الهند تحاول جاهدة السيطرة على الموجة الكاسحة من جائحة كورونا.. بينما ظهر القمر الوردي العملاق في سماء عددٍ من البلدان.





1- المحارق الهندية لوفيات كورونا.. تعاني نيودلهي بسبب موجة كاسحة من الفيروس التاجي







2- المسؤولون بأحد ملاعب الجولف في لويزيانا الأمريكية يحاولون إقناع تمساح بالعودة من حيث آتى.. إلى الماء







3- مجموعة من الأشخاص يلقون الورود في المكان الذي غرقت فيه الغواصة الإندونيسية ولقي أفراد طاقمها مصرعهم







4- مصلي ماليزي يصلي وحيدًا في أحد مساجد شاه علم في ماليزيا خلال شهر رمضان المبارك







5- رجال الإطفاء يقاتلون للسيطرة على ألسنة اللهب من حريق في مستنقع مارسدن مور بالقرب من هدرسفيلد في شمال إنجلترا







6- مشهد لجبل أما دابلام من منطقة إيفرست في منطقة سولوكومبو النيبالية







7- أشخاص يسيرون على جسر (516 أروكا) أطول جسر مشاة معلق في العالم الذي يقع في البرتغال







8- مشهد عفوي لدولفين يقفز سعادة في خليج ساروس مدخل شمال بحر إيجة







9- القمر الوردي يظهر من خلف تمثال الحرية في نيويورك







10- منظر جذاب للقمر الوردي العملاق خلف برج إيفل في باريس







11- القمر الوردي العملاق من خلف غلاستونبري تور في إنجلترا







12- بعض المارة يحاولون جاهدين السيطرة على مظلاتهم أثناء هبوب الرياح القوية في نيس بفرنسا

























