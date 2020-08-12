"الجوازات" تنفي السماح باستقبال ومغادرة الوافدين والسياح

بعد تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي

نفت المديرية العامة للجوازات، صحة ما تم تداوله مؤخراً في مواقع التواصل الاجتماعي من أن الجوازات ستبدأ من يوم الخميس السماح في استقبال ومغادرة الوافدين والسياح.

وأكدت "الجوازات" أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية في حينه.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية، قد أكدت أنه لن يسمح بالعودة والمغادرة من وإلى المملكة من المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد، وإعلان ذلك رسمياً وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول، باستثناء الحالات الإنسانية.