"يوتيوب" تطرح أدوات تحكم جديدة استثنائية لبعض المستخدمين

الوصول لها عن طريق قائمة الإعدادات الخاصة بكل حساب

طرحت منصة "يوتيوب" الشهيرة أدوات تحكم جديدة، ولكنها ذكرت أنها ستكون استثنائية لبعض المستخدمين.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن أدوات تحكم "يوتيوب" الجديدة ستكون خاصة لمشتركي خدمة "يوتيوب برميوم" مدفوعة الأجر.

وتتمثل أدوات التحكم الجديدة على تطبيق "يوتيوب" في إصدارَيْ "أندرويد" و"آي أو إس"، على توفير عناصر تحكم في الصوت والاستماع جديدة كليًا.

ويمكن الوصول إلى عناصر التحكم الصوتية الجديدة عبر يوتيوب عن طريق قائمة الإعدادات الخاصة بكل حساب.

كما ستظهر بعض عناصر التحكم في نافذة منبثقة كخيارات مقترحة عند فتح بعض مقاطع الفيديو الموسيقية.

يمكنك الحصول على مجموعة عناصر التحكم المعتادة من خلال التشغيل والإيقاف المؤقت والفيديو السابق أو التالي، جنبًا إلى جنب مع أزرار جديدة للإرجاع أو التقديم لمدة 10 ثوانٍ.

وتحتوي صفحة التحكم أيضًا على عناصر تحكم الإعجاب والحفظ، والتشغيل السريع.

وتهدف شركة "جوجل" من خلال الميزات الجديدة إلى دفع مستخدمي "يوتيوب" العادي للانتقال إلى الخدمة المدفوعة الأجر؛ حتى يتمكنوا من الاستماع بصورة أفضل إلى مقاطعهم الموسيقية المميزة.