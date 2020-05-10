وزير الموارد البشرية يُصدر قرارًا بالعمل المرن في القطاع الخاص

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بالعمل المرن، الذي يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص، من خلال تعاقد مرن، يحقق مصلحة الطرفَيْن.

وقال: يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة المتواصل لتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل المرن القطاع الخاص

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10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 12:23 AM

وزير الموارد البشرية يُصدر قرارًا بالعمل المرن في القطاع الخاص

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بالعمل المرن، الذي يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص، من خلال تعاقد مرن، يحقق مصلحة الطرفَيْن.

وقال: يأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة المتواصل لتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العمل المرن القطاع الخاص

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