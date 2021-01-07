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منذ بداية الجائحة وأجرى 9044 فحصًا مخبريًّا للزواج الصحي

حائل.. 78 ألف فحص مخبري لكورونا في المختبر الإقليمي

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أكدت صحة حائل أن المختبر الإقليمي أجرى 78 ألف فحص مخبري للحالات المرتبطة بفيروس كورونا كوفيد-19؛ وذلك منذ بداية الجائحة.

وأجرى عدد 9044 فحصًا مخبريًّا للزواج الصحي؛ فيما نفّذ بنك الدم الإقليمي عدد 26 حملة للتبرع بالدم؛ وذلك خلال عام 2020م، كما بلغ إجمالي عدد المتبرعين بالدم 3105 متبرعين، وتم إجراء عدد 60501 فحص للمتبرعين.