منها "تعليم العربية" في باكستان.. وزير التعليم يبحث عددًا من الموضوعات مع نظيره الباكستاني

بحثا تعزيز البحث العلمي والتعاون بين الجامعات والاستفادة من تجارب المملكة في التعليم عن بُعد

التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، في مكتبه بديوان الوزارة، وزير التعليم الاتحادي والتدريب المهني الباكستاني شفقت محمود؛ لبحث التعاون المشترك وتبادل الخبرات والبرامج التعليمية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مناقشة تعليم اللغة العربية في المدارس الحكومية في باكستان، وتعزيز البحث العلمي والتعاون المشترك بين الجامعات السعودية والباكستانية، والاستفادة من تجارب المملكة في التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، وتطوير المناهج الدراسية، إضافة إلى تبادل الخبرات والأفكار والبرامج والمشروعات الداعمة لتحسين جودة التعليم.

حضر اللقاء، نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد السديري، ونائب وزير التعليم المكلّف د.سعد آل فهيد، وعدد من المسؤولين بالوزارة.