جيشان متأهبان.. شاهد إسدال ستار المناورات السعودية الإماراتية "المصير الواحد"

تمرين لرفع جاهزية القوات البرية.. قتال في المناطق المبنية وتعامل ضد الإرهابيين

اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك "المصير الواحد" التي أقيمت على الأراضي الإماراتية بين القوات البرية السعودية والقوات البرية الإماراتية.

وشهد قائد القوات البرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير؛ وقائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحي؛ مناورات اختتام التمرين العسكري المشترك "المصير الواحد"، التي تأتي ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى التأكيد على العلاقات التاريخية والإستراتيجية، وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع جاهزية الجيشين، وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية.

ونفّذ المشاركون في التمرين الواجبات المطلوبة منهم بمهارة عالية، واشتمل التدريب على التخطيط المشترك، والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية، وتشمل التعامل مع الجماعات الإرهابية والتخريبية، وعمليات الحصار والتفتيش، بما ينعكس على حسن الأداء وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة السعودية والقوات المسلحة في الإمارات.

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