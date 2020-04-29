١٩١ مبادرة قيمتها ٣٢٧ مليون ريال.. إطلاق منصة مرصد كورونا للقطاع غير الربحي

دشّنها "الزبن" تحت رعاية وزير الموارد البشرية ويشارك فيها ١٦٣ ألف متطوع

تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ دشّن وكيل الوزارة للتنمية سليمان بن عبدالعزيز الزبن؛ مساء الثلاثاء، منصة مرصد كورونا الخاصة برصد المبادرات والبرامج التي تقوم بها منظمات القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، لمواجهة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا.

ويشارك في المنصة أكثر من ١٩١ مبادرة قيمتها أكثر من ٣٢٧ مليون ريال شارك فيها ١٦٣ ألف متطوع.

حضر حفل التدشين عن بُعد، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون؛ وأمين عام مجلس المؤسسات الأهلية بالمملكة الدكتور حسن بن محمد شريم؛ وأيمن بن عبدالعزيز أبانمي؛ الرئيس التنفيذي لأوقاف والدة بدر بن صالح الراجحي وأولادها؛ الراعي والداعم للمنصة، والدكتور عبدالوهاب بن سعيد الزهراني؛ ممثل جسور التنمية الجهة المنفّذة للمنصة.

وتأتي منصة مرصد كورونا لرصد جميع المبادرات المقدمة من الجمعيات الخيرية أو المؤسسات المانحة والأوقاف وتربط بينها، كما تقدم تقارير آنية عن حجم المبادرات وعددها ومجالاتها ومناطقها وعدد المستفيدين والمتطوعين، لتكون مصدراً لكل باحث عن المعلومة عن دور القطاع الخيري، أو راغب في التبرع للمبادرات المميزة.

الجدير بالذكر أن المنصة تتيح لجميع المنظمات الرسمية والمسجلة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها الدخول للمنصة، وتسجيل المبادرات المنفذة والتي تحت التنفيذ، كما تتيح الفرصة للمؤسسات المانحة والأوقاف الإعلان عن برامج المنح المخصصة لمواجهة هذه الجائحة والمبادرات.

ودعا وكيل الوزارة للتنمية الجمعيات والمنظمات غير الربحية، إلى الاستفادة من هذه المنصة وإبراز الجهود التي تقوم بها المنظمات تحت رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

ويمكن للجميع الدخول للمنصة من خلال الرابط:

www.rasd.ngo