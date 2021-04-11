"الصحة": تسجيل 799 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 548 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 أبريل 2021، تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 398435 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 548 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 383321 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6754 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8360 والحالات الحرجة 915 حالة.