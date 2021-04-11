"الصحة": تسجيل 799 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 548 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 أبريل 2021، تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 398435 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 548 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 383321 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6754 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8360 والحالات الحرجة 915 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 11 أبريل 2021، تسجيل 799 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 398435 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 548 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 383321 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6754 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8360 والحالات الحرجة 915 حالة.