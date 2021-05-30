حالة سحب رعدية ممطرة على المدينة المنوّرة تتواصل حتى 7 مساءً

"الأرصاد": تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بدر وينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.