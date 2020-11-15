حادث مروع.. شاحنة تصطدم بمركبة على طريق المخواة

تسبّب في مصرع قائدها

تسبّب حادث مروري مروع بين مركبة وشاحنة في وفاة قائد المركبة ظهر اليوم، على طريق المخواة بطاط، بالقرب مـن كوبري "العرايس".

وباشرت الجهات المرورية لتنظيم السير وفك الاختناقات المرورية والدفاع المدني، فك ارتباط الشاحنة بالمركبة وإخراج قائدها لمحاولة إنقاذه، ولكنه فارق الحياة.

الجدير ذكره أن طريق المخواة بطاط يشهد باستمرار دون وجود حلول جذرية، خصوصاً وهو يربط المناطق الجنوبية بالغربية ويشهد كثافة مرورية كبيرة وبرغم ذلك فهو لا يزال غير مزدوج، وسط مطالبات منذ سنوات بازدواجية الطريق.

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني بأن عمليات الهلال تلقت بلاغاً عن وقوع حادث تصادم في تمام الساعة 12:43 مساء اليوم الأحد بالمخواة باتجاه نمرة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر، وعند وصول الفرق اتضح وجود إصابتين بالموقع؛ حالة وفاة وإصابة بسيطة تم الكشف عليه ورفض النقل.