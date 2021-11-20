"الزنيدي" نائبًا لمحافظ التدريب التقني لشؤون التدريب

أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهيد الفهيد قرارًا بتكليف الدكتور عادل بن حمد الزنيدي نائبًا لمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لشؤون التدريب.

ويعد الدكتور "الزنيدي" أحد الكفاءات المتميزة وتقلّد مناصب كثيرة في فترات ماضية.