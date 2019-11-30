هيئة الغذاء: فحصنا منتجات التبغ الجديدة.. لا توجد مواد مغشوشة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلو منتجات التبغ الجديدة من المواد المغشوشة كنشارة الخشب أو غيرها.



وبينت الهيئة في بيان رسمي أنها تابعت باهتمام ما أثير مؤخرًا حول وجود مواد مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة، بعد إلزام الشركات المصنعة بتعديل الشكل الخارجي للعبوة.



وأوضحت الهيئة أنها تقوم بفحص جميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ في كافة المنافذ، وقد أثبتت الفحوصات التي تقوم بها مطابقة المنتجات للتراكيز المحددة من النيكوتين والقطران وأول أكسيد الكربون، ونسبة الرطوبة وغيرها من المكونات، ضمن المواصفات المعتمدة لها، وخلوها من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها.



وبينت أن تغير الطعم والرائحة في المنتجات الجديدة لا يعود لوجود أية مواد مغشوشة أو مواد مختلفة عن التبغ، حسب نتائج الفحوصات المختبرية، وتوكد في الوقت نفسه أن منتجات التبغ غير صحية بشكل عام، حتى لو كانت مطابقة للمواصفات.