"المدني" يعلن نتائج قبول العنصر النسائي على رتبة "جندي"

من خلال بوابة "أبشرـ التوظيف".. والتعيين في الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمديرية العامة للدفاع المدني، عن نتائج القبول المبدئي للعنصر النسائي على رتبة "جندي" للتعيين عليها في مدينة الرياض.

وأوضحت الإدارة أنه لمعرفة نتيجة القبول المبدئي؛ يمكن الدخول إلى بوابة "أبشرـ التوظيف" http://jobs.sa.