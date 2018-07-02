إصابة 7 في انفجار قنبلة زُرعت على جانب طريق في العاصمة الصومالية "مقديشو"

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير

قالت الشرطة الصومالية: إن سبعة أشخاص أصيبوا في انفجار قنبلة زُرعت على جانب طريق في العاصمة مقديشو، اليوم الاثنين، حسب "رويترز".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التفجير. وتشن حركة الشباب بشكل متكرر هجمات بالقنابل في إطار مساعيها للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.

وقال الضابط بالشرطة عبد الله حسين لرويترز: إن القنبلة زرعت في منطقة بينادير.

وأضاف: ”القنبلة ... أصابت سبعة من المارة“.

ويشهد الصومال أعمال عنف وغياب القانون منذ الإطاحة بالدكتاتور محمد سياد بري في أوائل التسعينيات.



ولقي أربعة مدنيين حتفهم يوم الأحد في هجمات بقذائف المورتر أعلنت حركة الشباب المسؤولية عنها.

