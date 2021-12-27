مدير التدريب التقني بمكة المكرمة يتفقّد سير الاختبارات النهائية للفصل الأول

دشّن منصة مبادرة "ريادة تقنية"

قام مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، بزيارة تفقدية للكلية التقنية بالقنفذة، اطلع خلالها على سير الاختبارات النهائية للفصل التدريبي الأول من العام 1443هـ، والوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة والخدمات التدريبية المقدّمة للمتدربين.

واطلع "كدسة"، خلال زيارته على جهود الكلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً استمرار تطبيق كل الإجراءات الوقائية، وأهمية التباعد الجسدي في القاعات والورش.

واطلع المدير العام على استعداد الكلية لبداية الفصل التدريبي الثاني، وأكد عميد الكلية الدكتور ياسين المقعدي أن الكلية أعلنت قبول 342 متدرباً في التخصصات المختلفة.

كما دشّن المدير العام عددًا من المبادرات التي أطلقتها الكلية وهي منصة "ريادة تقنية" إحدى مبادرات الكلية المشاركة في جائزة الإبداع بالكلية ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي والتي تهدف إلى تعزيز الريادة التقنية لدى أفراد المجتمع والتي تشمل العديد من الفعاليات.

كما دشن منصة الإرشاد التدريبي وهي إحدى مبادرات وكالة الكلية للجودة.

وفي ختام الزيارة كرم المدير العام المشاركين في مبادرات الكلية، مؤكداً مواصلة الجهود من أجل خدمة المتدربين.