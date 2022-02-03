الكويت .. السجن والغرامة لشيخة من الأسرة الحاكمة لتزويرها شهادتها الجامعية

قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن شيخة من الأسرة الحاكمة لمدة 3 أعوام، بعد ثبوت تزويرها شهادتها الجامعية، والاستفادة منها لزيادة راتبها في وظيفتها بإحدى الوزارات السيادية؛ طبقاً لصحيفة "القبس".

المحكمة قررت تغريم المتهمة 150 ألف دينار (497 ألف دولار) كقيمة رواتبها التي تسلمتها من وظيفتها على إثر هذه الشهادة المزورة، بالإضافة إلى تغريمها 150 ألف دينار أخرى كعقوبة حددها القانون.

كما قررت المحكمة "معاقبة الشيخة المتهمة بالرغم من إعادتها جميع رواتبها التي بلغت قيمتها 150 ألف دينار، وهذا لا يعفيها من العقاب".