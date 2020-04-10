"موارد وتنمية الرياض" يضبط 20 مخالفة في حملة تفتيشية مشتركة لعدة مواقع

أكدت أنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والضبط الميداني وأمانة منطقة الرياض، في حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت، حيث أسفرت الحملات المشتركة عن ضبط 20 مخالفة لنظام العمل والإقامة بمهن خاصة (سائق خاص وعامل منزلي وعامل تربية مواشي)، إلى جانب مخالفات وزارة التجارة، وتم اتخاذ اللازم حسب الاختصاص لكل جهة.



وأكد مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري، أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء الرياض والمناطق والمحافظات والمراكز التابعة لها، لضبط المخالفات ومنع استغلال الظروف الحالية، وسيعقبها حملات مماثلة بلا توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ للتأكد والتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة التجارة ووزارة الموارد والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

وشدد مدير قسم التفتيش بدر العتيبي، على أنه ووفقاً للقرارات الوزارية لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات ومؤسسات أو أفراد، مهيباً بدور جميع الجهات في التكاتف خلال هذه الأزمة والوقوف مع الدولة للتصدي لكل ما من شأنه الضرر بالوطن والمواطن.