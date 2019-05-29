"ابن خنين" يحصد المركز الثالث و"العيسائي" ينسحب ضمن سلسلة سباقات جاكوار للفئة الفضية

أُقيمت على مضمار أحد مطارات برلين القديمة يوم السبت الماضي

عبدالملك سرور- سبق: فاز أحمد بن خنين، سائق فريق السعودية للسباقات، أول فريق سعودي رسمي يؤسسه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالمركز الثالث في الجولة الثامنة من سلسلة سباقات جاكوار I-PACE eTROPHY للفئة الفضية (برو-آم)، التي أُقيمت على مضمار أحد مطارات برلين القديمة يوم السبت الماضي.

وتُعتبر هذه الجولة من أصعب الجولات ضمن سلسلة سباق جاكوار I-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية نظرًا إلى أن السباق يقام على مضمار ذي أرضية خرسانية صلبة، وليست مثل سابقاتها من الجولات.

وتمكَّن السائق السعودي أحمد بن خنين من الفوز بالمركز الثالث بعد كلٍّ من متصدر السباق للفئة الفضية (برو-آم) الصيني ياكي زانج من فريق جاكوار China Racing، والفرنسية سيليا مارتن من فريق Viessmann Jaguar eTROPHY Team Germany التي احتلت المركز الثاني.

وخلال السباق اضطر السائق السعودي بندر العيسائي من فريق السعودية للسباقات للانسحاب من السباق عند الزاوية الثامنة من اللفة الأولى بعد أن ارتكبت السائقة البريطانية كاثرين ليج من فئة المحترفين مخالفة بصدمها سيارة العيسائي ملحقة ضررًا جسيمًا بها؛ ليقرر المنظمون عند نهاية السباق حرمان السائقة البريطانية من احتلال أحد المراكز الثلاثة الأولى عند نقطة الانطلاق في الجولتين التاسعة والعاشرة القادمتين، اللتين ستقامان في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وبعد انقضاء ثماني جولات من أصل عشر ضمن سلسلة سباق جاكوار I-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية لا يزال السائق السعودي بندر العيسائي يحتفظ بصدارة الترتيب العام للفئة الفضية (برو-آم) برصيد 123 نقطة، يليه صاحب المركز الثاني الصيني ياكي زانج برصيد 105 نقاط، ثم السائق السعودي أحمد بن خنين برصيد 85 نقطة في المركز الثالث.

وستقام الجولتان الأخيرتان التاسعة والعاشرة من السباق في مدينة نيويورك الأمريكية يومي 13 و14 يوليو 2019م على التوالي. ويأمل السائقان السعوديان بحصد أكبر عدد من النقاط لتسجيل اسم المملكة العربية السعودية بطلاً لأول مسابقة للسيارات الكهربائية.