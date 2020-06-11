





1

المجلس يعقد 3 جلسات عن بعد يناقش من خلالها عددًا من الموضوعات المتفرقة

قرارات وتصويتات ومناقشات .. جدول أعمال حافل لـ"الشورى" الأسبوع القادم

يعقد مجلس الشورى الأسبوع القادم جلساته العادية الثلاث "عن بعد"، وذلك ضمن أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته، كما يصوت خلالها على العديد من القرارات بشأن التقارير السنوية وبعض الموضوعات التي فرغ المجلس من مناقشتها في جلسات سابقة .



ومن المقرر أن يستمع المجلس في جلسته العادية "44" التي يعقدها الاثنين القادم إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1439/1440هـ , ومن المنتظر أن يصوت بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير .



ويناقش المجلس ضمن جدول أعمال جلسته ليوم الاثنين تقريري لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعامين الماليين 1439 / 1440هـ, وعام 1440 / 1441هـ .



بعد ذلك، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439 / 1440هـ, الذي تمت مناقشته في جلسة سابقة.



كما يصوت المجلس في ذات الجلسة على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1439/ 1440هـ , أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا) للعام المالي1439 / 1440هـ , ومن المنتظر أن يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير .



فيما يطرح المجلس خلال الجلسة توصيات تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية حيال التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1439/1440هـ للتصويت بعد أن يستعرض وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي.



ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال ذات الجلسة، استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها حيال التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1439/ 1440هـ , ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1439/ 1440هـ .



ويستمع مجلس الشورى خلال جلسته العادية "45" التي يعقدها الثلاثاء القادم إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1439/ 1440هـ خلال مناقشته، وذلك قبل أن يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير .



بعد ذلك، يناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون المالية بشأن التقريرين السنويين للصندوق السعودي للتنمية للعامين الماليين 1438 / 1439هـ , والعام المالي 1439 / 1440هـ, وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقريري اللجنة وما قدمته من توصيات على تقريري الصندوق السنويين بعد دراستها لهما، كما يطرح في ذات الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ للمناقشة, وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة بشأنه وما تضمنه من توصيات على تقرير المؤسسة بعد دراسته .



ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1440/ 1441هـ, ووجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439 / 1440هـ, ووجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية السعودية للعام المالي 1439 / 1440هـ .



وقد أدرج المجلس ضمن جدول أعماله خلال هذه الجلسة مذكرات تفاهم واتفاقية مع عدد من الدول الصديقة.



من جانب آخر، يطلع مجلس الشورى خلال جلسته العادية "46" التي يعقدها الأربعاء القادم على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440هـ , خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة، حيث ينتظر أن يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، كما يصوت المجلس في موضوع آخر ضمن جدول الأعمال على عدد من توصيات اللجنة الشؤون الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439/1440هـ, أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن تقرير الوزارة .



فيما يطرح المجلس ضمن الجلسة عدد من توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1439/ 1440هـ للتصويت تمهيداً لاتخاذ قراره بشأن التقرير السنوي الذي تمت مناقشته في جلسته سابقة.



بعد ذلك يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1439/ 1440هـ , قبل أن يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.



وفي ذات الجلسة يستعرض المجلس وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ولآثار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439/1440هـ وتوصياتها قبل أن يتخذ قراره حيال ما تضمنه التقرير, كما يناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة ولآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440 / 1441هـ, وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته .



ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439/1440هـ , ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439/1440هـ, ووجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقارير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للأعوام المالي 1437/1438هـ و1438/1439هـ و1439/1440هـ .