الهلال يواصل نزف النقاط.. والأهلي يسقط بالثلاثة مرة أخرى.. والاتحاد يقتحم المربع الذهبي

قراءة في منافسات الجولة الـ12 من دوري المحترفين

تواصلت الإثارة في الجولة الثانية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتسجيل الكثير من النتائج المثيرة والأرقام المميزة، فضلاً عن الإحصائيات المهمة التي ستبقى عالقة في الأذهان لفترة طويلة، ولاسيما أن قطار الدوري بات قريبًا من الوصول لمحطاته الأخيرة من القسم الأول (مرحلة الذهاب).

قراءة في نتائج الجولة

شهدت الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم تعثرًا جديدًا لحامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب (الهلال)؛ وذلك بسقوطه بفخ التعادل للجولة الثالثة على التوالي، وهذه المرة أمام الباطن. وخسر ملاحقه المباشر الأهلي أمام القادسية بثلاثية، وهي الخسارة الثانية تواليًا للفريق؛ ليتراجع للمركز الثالث. وواصل الاتحاد زحفه نحو مراكز الصدارة؛ ليدخل المربع الذهبي منفردًا بالمركز الرابع بفضل فوزه الثمين على ضيفه ضمك بهدف دون رد. كما واصل الشباب تقدمه نحو مراكز المقدمة وسط منافسة كبيرة عليها، واحتل مركز الوصافة بعد فوزه على الاتفاق. وحقق وصيف الموسم الماضي فريق النصر فوزه الثاني على التوالي، وتقدم خطوة كبيرة في جدول الترتيب. وفشل الوحدة باعتلاء المركز الرابع إثر سقوطه بفخ التعادل السلبي مع ضيفه الفتح. وحسم التعادل السلبي ديربي القصيم بين التعاون وجاره الرائد، وحقق أبها فوزًا ثمينًا على الفيصلي بهدف دون رد، ارتفع من خلاله 4 مراكز بسلم الترتيب.

إحصائيات عامة

شهدت هذه الجولة إقامة 8 مباريات، ابتسم الفوز فيها 5 مرات لأصحاب الأرض، ولم ينتصر فيها الضيوف، فيما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل، وتم تسجيل 14 هدفًا؛ لتكون أقل جولة خلال الموسم الحالي 2020-2021 من حيث التسجيل، بمعدل 1.75 هدف في المباراة الواحدة. وحافظت 8 أندية على نظافة شباكها. وأشهر قضاة الجولة 35 بطاقة ملونة في الجولة الثانية عشرة، منها حالتا طرد، كانتا من نصيب لاعب الرائد فواز فلاتة، ولاعب القادسية إبراهيم الشويل.

ولأول مرة في هذا الموسم يتم تأخير انطلاق المباراة؛ إذ قرر حكم لقاء الاتحاد ونظيره ضمك تأجيل انطلاق اللقاء 30 دقيقة للتأكد من جاهزية الملعب بعد الأمطار الكثيفة التي هطلت على مدينة مكة المكرمة.

إحصائيات الفِرق

الاتحاد يواصل سلسلة عدم الخسارة دوريًّا للجولة الحادية عشرة، وهو ما كان يفتقده الفريق منذ موسم 2010.

الاتحاد لا يعرف طعم الهزيمة أمام ضمك؛ إذ التقيا ثلاث مرات في دوري المحترفين، والغلبة كانت للاتحاد بالفوز في جميع المباريات الثلاث.

الشباب يواصل فرض أفضليته في مواجهاته مع الاتفاق بالدوري بوصوله للفوز الـ11 مقابل 4 خسارات و6 تعادلات في 21 مباراة جمعت بينهما.

التعادل صاحب كلمة الفصل في ديربي القصيم بـ9 مرات من 21 لقاء جمع بين الرائد والتعاون. الأخير عرف الفوز في 7 مواجهات، والرائد في 5.

القادسية يحقق ثاني انتصاراته على الأهلي في دوري المحترفين بعد 15 مواجهة جمعت بينهما مقابل 12 هزيمة وتعادل وحيد.

الباطن يحصد أول نقطة له في تاريخ مبارياته مع الهلال الـ7 في دوري المحترفين مقابل 6 انتصارات للهلال.

التعادل للمرة الثالثة سيد الموقف في لقاءات الوحدة والفتح الـ15 دوريًّا، ففيها تذوق الأخير طعم الفوز 7 مرات، في حين كان نصيب الوحدة 5 انتصارات.

أبها يحقق أول فوز له في تاريخ لقاءاته مع الفيصلي الثلاثة، بينما خسر في مواجهتين.

دفاع التعاون الأقوى في الدوري حتى الآن باستقباله 6 أهداف فقط، يليه الهلال بـ8 أهداف، ثم الاتحاد بـ10.

الهلال والفتح في صدارة قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف بـ20 هدفًا لكل منهما، يليهما الشباب والأهلي والاتفاق بـ19 هدفًا.

تلقى الباطن أهدافًا أمام الهلال أكثر مما تلقاه أمام أي فريق آخر في دوري المحترفين السعودي؛ إذ تلقى 19 هدفًا في 7مباريات، بمعدل 2.7 هدف في المباراة.

إحصائيات اللاعبين

يتربع السويدي كارلوس ستراندبيرج لاعب أبها على صدارة قائمة الهدافين برصيد 9 أهداف، يليه لاعب الباطن فابيو أبرو بـ 8 أهداف، ثم رومارينهو لاعب الاتحاد بـ7 أهداف.

بعد مُضي 12 جولة.. كاسيو أنجوس حارس التعاون أكثر مَن حافظ على نظافة شباكه بـ 6 كلين شيت.



يوسف الجبلي لاعب الباطن في صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف بصناعته 6 أهداف.

بهدف بمرمى الباطن بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال يتمكن من الوصول بإسهاماته التهديفية إلى 100 هدف (سجل 82 وصنع 18).



