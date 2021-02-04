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البيان: سيصلى عليه اليوم الخميس في مدينة الرياض

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس، وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفصيلًا، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.