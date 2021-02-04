الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

البيان: سيصلى عليه اليوم الخميس في مدينة الرياض

أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس، وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفصيلًا، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442 08:51 AM

البيان: سيصلى عليه اليوم الخميس في مدينة الرياض

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس، وفاة الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفصيلًا، فقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 22/ 6/ 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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