إغلاق طريق "الهدا" في الاتجاهين احترازياً بسبب الأمطار

تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد

أعلنت الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقاً مؤقتاً احترازيّاً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم، وحتى الآن أمطاراً تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

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18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442 05:50 PM

تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد

إغلاق طريق "الهدا" في الاتجاهين احترازياً بسبب الأمطار

سعود الدعجاني

الطائف

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أعلنت الجهات المعنية إغلاقاً مؤقتاً لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقاً مؤقتاً احترازيّاً، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار".

يُشار إلى أن محافظة الطائف تشهد منذ ظهر اليوم، وحتى الآن أمطاراً تراوحت بين غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد.

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