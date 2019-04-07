مجلس الدفاع السوداني: ضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن

أكد حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات

دعا مجلس الدفاع والأمن الوطني السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير، اليوم الأحد، إلى بذل الجهود من أجل تجنيب البلاد تصعيد التوتر السياسي والأمني على خلفية الاحتجاجات المستمرة.

وأكد المجلس، على "أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن".

وأفادت رئاسة الجمهورية بأن المجلس اطلع على تقارير مفصلة حول الوضع السياسي والأمني الراهن واتخذ "جملة من التدابير التي من شأنها تعزيز السلام والاستقرار بالبلاد".

وبحسب رئاسة الجمهورية، فقد أكد المجلس أن "المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلى وجهة نظرها ومطالبها"، مشيرًا إلى "حرص الحكومة على الاستمرار في الحوار مع كافة الفئات بما يحقق التوافق الوطني".