"ريتشاردي": عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يكون 12 مليون شخص

قال: حتى الآن رأينا فقط غيضًا من فيض

قال نائب وزير الصحة الإيطالي، فالتير ريتشاردي: العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا قد يبلغ نحو 12 مليون شخص".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "Il Messaggero"، نشرت اليوم السبت: "من الممكن أن 20% من الإيطاليين أصيبوا بالمرض، وحتى الآن نحن رأينا فقط غيضًا من فيض".

ويبلغ عدد سكان إيطاليا، وفقًا لمعطيات أوائل 2020، نحو 60.3 مليون نسمة، ما يعني أن 20% منهم يساوي حوالي 12 مليون شخص.

وأشار ريتشاردي، إلى ضرورة إجراء فحوص مصلية أوسع تتيح دراسة الأجسام المضادة في مصل دم المصابين بالفيروس بناءً على تفاعلات المناعة، مبينًا أن هذا الأمر سيسمح بتحديد العدد الحقيقي للمرضى بفيروس كورونا المستجد بشكل دقيق.

ولفت إلى أن إصابة 20% من سكان إيطاليا بفيروس كورونا قد يعني أن أجساد معظمهم تمكنت من خلق أجسام مضادة للعدوى، إلا أن 80% سيكونون ضعفاء أمام المرض، لكنه شدد مع ذلك على أن هذا الاعتقاد يمثل حاليًا مجرد فرضية، وفقاً لروسيا اليوم.

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميًا في الوقت الراهن من حيث عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بـ14681 حالة، والثالثة من حيث الحصيلة العامة للمصابين المسجلين بـ119827 حالة.