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هدّد بحرمانه من تسجيل لاعبين جدد في حال التخلف عن دفعها

"الفيفا" يلزم "النصر" بسداد مستحقات البرازيلي "جوليانو" خلال 45 يومًا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلزام نادي النصر بسداد مستحقات لاعبه السابق البرازيلي جوليانو دي باولا، والبالغة أكثر من خمس ملايين يورو، خلال 45 يومًا.



وبحسب خطاب "فيفا" فإنه يتعين على النصر دفع 850 ألف يورو إلى جوليانو، وهي عبارة عن مكافأة مستحقة للاعب، إلى جانب 4 ملايين ونصف المليون يورو كتعويض للاعب بسبب إخلال النصر بالعقد دون سبب عادل.



وأوضح الاتحاد الدولي أنه في حال عدم سداد مستحقات جوليانو خلال 45 يومًا، سيتم حرمان النصر من تسجيل لاعبين جدد سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لمدة ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.



يشار إلى أن لجنة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كانت قد ألزمت نادي النصر في مطلع مارس الماضي بسداد 4 ملايين و500 ألف يورو، أي ما يعادل عشرين مليون وأربعمائة ألف ريال سعودي، لصالح البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب فريق النصر السابق، وفريق إسطنبول باشاك شهير الحالي.



وانضم جوليانو إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من فنربخشة التركي، ولعب مع الفريق 78 مباراة، وسجل 31 هدفاً وصنع 19 هدفاً أيضاً، وفاز مع النادي بلقب الدوري السعودي في موسم 2018-2019، قبل أن يفسخ اللاعب عقده مع النصر وينتقل إلى باشاك شهير التركي.