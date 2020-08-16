اتحاد البولو يستأنف نشاطه في "نوفا" استعداداً لمنافسات الكأس

بدأ 16 فارساً من 4 فرق التدريبات في الفترة الصباحية للياقة البدنية

استأنف الاتحاد السعودي للبولو نشاطه الرياضي، بعد أن انطلقت تدريبات الفرق اليوم في ميدان البولو بمنتجع نوفا، استعداداً لبطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو التي ستقام في نهاية سبتمبر المقبل بمدينة الرياض.

وبدأ 16 فارساً من 4 فرق التدريبات في الفترة الصباحية، التي شملت اللياقة البدنية وتطبيق تكتيكات خاصة في البولو والسيطرة على الكرة والتوازن والتجانس بين اللاعبين، حيث يتكون كل فريق من 4 لاعبين، كما تضمنت التدريبات طريقة التسجيل والدفاع السريع.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للبولو فيصل بن دويس، أن استئناف النشاط الرياضي للبولو انطلق وسط تطبيق الاحترازات واللوائح التي أصدرتها وزارة الرياضة، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن الجميع ملتزم بالدليل الإرشادي وبروتوكول عودة النشاط الرياضي في المملكة، مشيراً إلى أن الفرسان واصلوا تدريباتهم المنزلية خلال فترة الحجر، إضافة إلى تلقي بعض الدورات (عن بعد)، متمنياً دوام الصحة للجميع.