"أرامكو السعودية" العلامة التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط

3 شركات سعودية ضمن قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة في العالم

استمرت شركة "أرامكو السعودية" محافظة على مكانتها؛ باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط، بمبلغ 37.5 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير "Brand Finance Global 500" للعام الجاري 2021.

وجاءت شركة "أدنوك" الإماراتية (شركة بترول أبوظبي الوطنية) ثاني أكثر العلامات التجارية قيمة في الشرق الأوسط.

كما جاءت شركتا الاتصالات السعودية (STC) وسابك السعوديتان ضمن قائمة الـ 500 علامة تجارية الاكثر قيمة في العالم.

وقامت "Brand Finance" بتحليل 5 آلاف من أكبر العلامات التجارية حول العالم، وتعد قيمة العلامة التجارية الفوائد الاقتصادية الصافية التي يمكن لمالك العلامة التجارية تحقيقها من خلال ترخيص العلامة في السوق المفتوحة.