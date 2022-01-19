"السعودية الرياضية" تنقل "المؤتمر الصحفي لمهرجان الأمير سلطان للجواد العربي"

‏تنقل القناة السعودية الرياضية الأولى على الهواء مباشرة عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الأربعاء؛ المؤتمر الصحفي الذي يعقده الأمير فهد بن خالد بن سلطان في فندق الفورسيزون؛ للكشف عن الاستعدادات لمهرجان الأمير سلطان العالمي للجواد العربي 2022، وكذلك إجراء القرعة لكأس الأمير سلطان العالمي وكأس إسطبلات الخالدية الدولي المقامة ضمن فعاليات المهرجان العالمي.