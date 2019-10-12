الاتحاد يهزم ضمك.. والاتفاق يتعادل مع القادسية

استعدادًا لاستئناف منافسات دوري المحترفين وديًّا

أُقيمت اليوم السبت مباريات ودية عدة استعدادًا لاستئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز فريق الاتحاد بهدفين دون رد على نظيره ضمك. وسجل البرازيلي رومارينهو هدفَي فريق الاتحاد، بواقع هدف في كل شوط، وذلك في الدقيقتين الـ15 والـ90.

وفاز فريق الفيحاء بهدف دون رد على نظيره الرائد في لقاء ودي جمع بينهما على ملعب نادي الزلفي. وسجل هدف فريق الفيحاء والمباراة الوحيد عبدالكريم القحطاني في الدقيقة الـ84 من عمر اللقاء.

فيما سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة الاتفاق مع نظيره القادسية بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم السبت.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 المباراة الودية التي جرت اليوم أيضًا بين الحزم وضيفه التعاون، وجرت بينهما ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف.