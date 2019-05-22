"الرئاسة العامة" توفر خدمات صحية لـ3 آلاف مريض بالمسجد الحرام

قالت: خلال العشر الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك وعبر العيادات

استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ما يقارب 3000 آلاف حالة صحية، للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، خلال العشر الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك، من خلال العيادات التي توفرها الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، ممثلة في إدارة تنسيق العمل التطوعي، بالتعاون مع جمعية زمزم للخدمات الصحية.

وقال مدير إدارة تنسيق العمل التطوعي ريان بن محمد المسعودي بأن العيادات عددها عيادتان، قائلًا: استقبلت العيادتان خلال العشر الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك 2967 حالة، قدمت لهم العيادات الكشف الطبي الأولي، ثم التعامل مع الحالة الصحية إما بصرف العلاج، أو تحويلها للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف المسعودي: تقع العيادتان على مدخل غزة بجانب مواقف الرواسي، وتعمل على مدار 24 ساعة، وهي مبادرة بمسمى (ومن أحياها)، وتأتي ضمن عدة مبادرات أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لقاصدي المسجد الجرام.