الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84668 بينما لايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 08:37 AM

العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إنها سجلت 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن العدد يشمل 35 حالة وافدة من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في الصين 84668 بينما لايزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 دون تغيير عند 4634.

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