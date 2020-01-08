خامنئي يكمل "مشهد الانتقام": صفعنا وجه أمريكا

CNN: الجيش الأمريكي تلقى إنذارًا مبكرًا بالضربة

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي: إن ما حدث الليلة الماضية، في إشارة لاستهداف الصواريخ الإيرانية لقاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في محافظة الأنبار وقاعدة في أربيل عاصمة كردستان العراق؛ كان "صفعة على وجه" أمريكا‎، وإن مقتل سليماني يُظهر أن الثورة الإيرانية حية.

وأكد خامنئي أنه يجب على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة، وأن الوجود الأمريكي فيها؛ هو مصدر الفساد؛ لافتًا إلى أن ‎أمريكا تحاول التخلص من حزب الله اللبناني لمساعدة إسرائيل.

وقال وفق "رويترز": إن "استئناف المحادثات النووية مع أمريكا سيمهد الطريق للهيمنة الأمريكية".

وكان التلفزيون الإيراني قد قال: إن إيران أطلقت 15 صاروخًا على أهداف أمريكية بالعراق في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء. وقال الجيش الأمريكي: إن منشأتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، تعرضتا لهجوم في حوالى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (22:30 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء).

وقال مسؤولون إيرانيون: إن طهران لا تريد الحرب، وإن الضربات "أكملت" ردها على مقتل سليماني يوم الجمعة. وعرض التلفزيون الإيراني لقطات لمشيعين يحتفلون بالهجوم الإيراني، الذي تزامَن تقريبًا مع الانتهاء من مراسم دفن سليماني.

وكان مسؤول عسكري أمريكي قد قال في وقت سابق اليوم لشبكة "سي إن إن": إن الجيش الأمريكي تلقى إنذارًا مبكرًا بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية.

وأضاف المسؤول الأمريكي -الذي لم تذكر الشبكة اسمه- أن الإنذار الذي تلقاه العسكريون الأمريكيون كان مبكرًا، وكافيًا ليتمكنوا من الوصول إلى الغرف المحصنة في القاعدة.

وربما يفسر هذا الأمر عدم سقوط قتلى في صفوف العسكريين الموجودين في القاعدة، التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر 2018.