وزير العدل يثمن توجيه الملك بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالقصيم

وجَّه محاكم ودوائر التنفيذ بالمنطقة بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم

ثمَّن وزير العدل اليوم الأربعاء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح السجناء المعسرين في القصيم.

وأعلن الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر تويتر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجّه محاكم ودوائر التنفيذ بالمنطقة بسرعة إنفاذ التوجيه الملكي الكريم.