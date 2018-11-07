وزير العدل يثمن توجيه الملك بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالقصيم

وجَّه محاكم ودوائر التنفيذ بالمنطقة بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم

ثمَّن وزير العدل اليوم الأربعاء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح السجناء المعسرين في القصيم.

وأعلن الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر تويتر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجّه محاكم ودوائر التنفيذ بالمنطقة بسرعة إنفاذ التوجيه الملكي الكريم.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440 01:09 AM

وجَّه محاكم ودوائر التنفيذ بالمنطقة بسرعة إنفاذ الأمر الملكي الكريم

وزير العدل يثمن توجيه الملك بإطلاق سراح السجناء المعسرين بالقصيم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ثمَّن وزير العدل اليوم الأربعاء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق سراح السجناء المعسرين في القصيم.

وأعلن الحساب الرسمي لوزارة العدل عبر تويتر أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجّه محاكم ودوائر التنفيذ بالمنطقة بسرعة إنفاذ التوجيه الملكي الكريم.

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زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

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