النصر يتصدّر قائمة اللاعبين الأفضل.. في دور ربع النهائي الآسيوي

يواجه بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي القارة

تمكّن لاعبو النصر السعودي من السيطرة على قائمة أفضل اللاعبين في مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، والتي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام (نظام التجمع).

وضمت القائمة: الأرجنتيني بيتي مارتينيز في المركز الثالث، وعوض خميس وعبد الله مادو وعبد المجيد الصليهم في المراكز من الخامس إلى السابع على التوالي.

يذكر أن النصر تأهّل لدور نصف النهائي على حساب شقيقه الأهلي السعودي 2 / 0، وسيواجه نظيره بيرسبوليس الإيراني السبت المقبل.

دوري أبطال آسيا النصر

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01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 08:08 PM

يواجه بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي القارة

النصر يتصدّر قائمة اللاعبين الأفضل.. في دور ربع النهائي الآسيوي

صحيفة سبق الإلكترونية

الدمام

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تمكّن لاعبو النصر السعودي من السيطرة على قائمة أفضل اللاعبين في مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، والتي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام (نظام التجمع).

وضمت القائمة: الأرجنتيني بيتي مارتينيز في المركز الثالث، وعوض خميس وعبد الله مادو وعبد المجيد الصليهم في المراكز من الخامس إلى السابع على التوالي.

يذكر أن النصر تأهّل لدور نصف النهائي على حساب شقيقه الأهلي السعودي 2 / 0، وسيواجه نظيره بيرسبوليس الإيراني السبت المقبل.

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